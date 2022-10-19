國民黨立法院黨團書記長李德維（右）、國民黨副祕書長李彥秀（左）等19日召開「國門重開放 0+7等 防疫配套準備好了嗎?」記者會。（劉宗龍攝）

行政院長蘇貞昌昨天確診，國民黨副祕書長李彥秀今天質疑，台灣執行「0＋7」邊境政策，政府真的準備好配套了嗎？台灣防疫意識警戒是否從蘇院長開始就螺絲鬆掉了？

立法院國民黨團今天召開「國門重開放」記者會。李彥秀說，台灣經歷了963天的三級警戒，國人都希望回歸正常，雖說10月13日起降至二級，但是我們政府準備好「0＋7」的配套措施了嗎？

李彥秀表示，疫情黑數在社區流竄，這個黑數絕不是只有指揮中心現在每天報的4萬多人，而我們因為有隔離措施，所以疫情流行會比其他國家晚兩、三個月。「現在每日確診數將近45000人，確診數全世界第三，死亡率是現在全世界平均值的5倍。國人雖然想恢復正常生活，但政府防疫螺絲不能鬆。否則台灣防疫在全世界就變大笑話。」

中華民國防疫學會理事長王任賢則指出，「0＋7」開放政策要求入境者仍要天天快篩，要住在有獨立衛浴的住宅或旅館，這顯然是把入境旅客當高風險的人，然而台灣本身現在就是高風險國家，能入境的旅客則都是來自經評估為低風險的國家，「0＋7」開放政策顯露了我們的「夜郎自大」。