審計部在報告揭露高端疫苗採購合約的5大缺失，審計長陳瑞敏率赴立法院財政委員會報告業務備詢，多位國民黨立委今質疑，審計部報告指疫苗採購不透明公開，以密件封存疫苗採購合約30年，要求審計部硬起來應盡快解密，並向陳瑞敏喊話不要當陳時中小弟。陳瑞敏僅稱「這部分尊重衛福部」。

國民黨立委賴士葆表示，今年第一季疾管署對高端完成十多次驗收，高端交貨逾期30天卻未開罰，審計部上半年度是否2度要求衛福部依合約開罰？陳瑞敏表示，沒有開罰的部分，已提出審計意見；審計部官員補充說，審計報告發出去後，衛福部答覆時稱111年3月24就已開罰。

賴士葆指出，高端110年度的年報中就寫明，高端疫苗生產成本每劑新台幣195元，賣給政府一劑736元，至少賺3.5倍以上，根本吃定政府，高端嘴巴張這麼大，把納稅人的錢咬一大口，「你遇到陳時中你就沒有肩膀了」。

賴士葆提及，這是上市公司公開資料，還有必要保密30年嗎？陳時中有沒有說謊？強調審計部要硬起來，「陳瑞敏不是陳時中小弟」。對此，陳瑞敏表示，衛福部指商業合約保密期限到就公開，這部分尊重衛福部，「我已經善盡審計職責」。

國民黨立委李貴敏質疑，疫苗採購就是黑箱不透明，而審計部看到的資料是否有遮蔽？對於疫苗採購，為何高端疫苗成本不到200元，政府卻買700多元，這是誰做的決策？陳瑞敏表示，所有資料衛福部都有提供，指揮中心有成立採購小組，包括專家、工程會，並由陳時中擔任主席。

李貴敏表示，依預算法68條規定，針對「物品或勞務之提供者」，審計機關及中央財政主管機關得實地調查，並要求提供報告，那審計部是否可以去查高端？高端受政府補助五億多，受政府補助的機構，全民對於疫苗採購有疑義，不查的理由是什麼？

陳瑞敏坦言，高端是私人上市公司，審計部是監督政府預算，審計部無法查高端，且高端接受政府補助是研究案，疫苗則是採購案。

國民黨立委林奕華認為，自從民進黨立委聯合前衛福部長陳時中，將所有疫苗採購合約定調保密後，使得在野黨立委也無法監督相關疫苗採購事項。衛福部刻意讓疫苗採購相關資訊零碎化、片斷化，目的就是要讓立委與國人無法了解政府疫苗採購的全貌、規避監督。