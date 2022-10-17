審計部日前提出新冠疫苗採購專案查核報告，內容指出高端採購逾期未罰款等5項缺失，前衛福部長陳時中甩鍋表示「我已離開衛福部」，國民黨立院黨團今天上午召開記者會要求陳時中向國人道歉並退選。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午說明，審計部是善意提醒，「我們對他們非常尊重」，並強調高端違約金已經計罰完成，保護效益報告正在補件，沒有護航問題。

王必勝表示，國民黨立院黨團對疫苗採購再度提出疑義，由於疫苗採購主責單位是指揮中心，也受立法院監督，因此再度針對外界疑義提出說明。

首先針對網傳「高端疫苗一劑一千多元」，王必勝強調，這是不實訊息，數字差很多，不知道怎麼算出來的，更沒有價差問題，更反嗆「買多少就是多少，哪有什麼價差問題！」

至於外界質疑高端逾期交貨卻未罰款，王必勝指出，都是依照契約辦理，除計罰每日逾期違約金之外，廠商逾期30日以上還有另外的計罰，都在3月24日驗收完成時依契約規定記罰完成，這已經是6、7個月以前做完的事情，沒有所謂護航問題。

另外，王必勝說明，高端在去年通過EUA，指揮中心要求1年內檢附疫苗保護效益相關報告，高端公司已經在今年7月依時限繳交國內外疫苗保護效益報告給食藥署，食藥署看過之後希望他們補充資料，補件期限是10月底，收到補件後會開會審議，審議結果會和大家公布。

另外針對疫苗採購公文「保存」及合約「保密」問題，王必勝指出，保存年限指的是公文未滿30年不得銷毀，並不是解密年限，而公文以密件為之，指的是公文處理或傳送應採保護措施，至於大家關心的保密期限，是指疫苗採購合約裡面商業上承諾的保密事項各廠商契約保密期間長短不同，保密年限屆滿後就會對外公布合約內容。

王必勝語帶強硬表示「這問題已經講過很多次了，但大家如果有疑問，還可以繼續問，我們會繼續說明」。他指出，衛福部薛瑞元部長今年10月6日已經在立院財務委員會說明，同意於國會揭露各疫苗保密年限，哪個疫苗保密多少年限也都講過了，沒有所謂保密30年問題，這個已經是非常明確。

關於新冠疫苗採購爭議，王必勝表示，審計部提供專業建議，我們對他們非常尊重，今天上午審計長在財政委員會接受質詢的時候也說明，新冠疫苗採購是依特別條例進行緊急採購，審計部尊重特別法規定，他們是善意提醒，針對現行傳染病防治法和採購法沒有彈性的作法，指揮中心已經著手進行傳染病防治法相關修法，採購法修法則由工程會規劃修正。