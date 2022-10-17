BioNTech的癌症研究。

德國生技公司BioNTech創辦人昨（16）日表示，他們的癌症實驗已取得多項突破，最快2030年前就能發展出mRNA技術的癌症疫苗。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《衛報》（The Guardian）報導，德國生技公司BioNTech創辦人夫妻檔沙辛（Uğur Şahin）及圖瑞吉（Özlem Türeci）16日接受BBC專訪，當被問到正在研發的mRNA技術癌症疫苗何時能用在患者身上時，他們回答最快「2030年以前」。

Could Covid vaccine technology crack cancer? https://t.co/51MSbzO9jn — BBC News (World) (@BBCWorld) October 16, 2022

他們說BioNTech團隊研究mRNA技術長達20年，在新冠肺炎疫情爆發前，團隊主要研究mRNA癌症疫苗，疫情後才轉而研究mRNA新冠疫苗。圖瑞吉說，輝瑞/BioNTech合作開發的mRNA新冠疫苗取得成功，反而幫助了他們的癌症疫苗研究。

mRNA新冠疫苗主要透過為新冠病毒上無害的棘蛋白（spike protein）傳送遺傳指令進入人體來運作，人類細胞主要透過大量製造棘蛋白來接收指令，這些蛋白或抗原能被當作「通緝海報」，告訴人體免疫系統中的抗體及其他防禦組織，應該瞄準怎麼樣的目標發動攻擊。

圖瑞吉說同樣的技術也能用於預備免疫系統瞄準、摧毀癌症細胞，mRNA癌症疫苗會攜帶能辨識癌症抗原－腫瘤細胞表面的蛋白質－的指令。

一直到新冠疫情爆發，mRNA技術的疫苗才真正獲得證實與應用，這項成功鼓舞了科學家繼續研發mRNA癌症疫苗。

德國生技公司BioNTech創辦人夫妻檔沙辛（Uğur Şahin，上圖右）及圖瑞吉（Özlem Türeci，上圖左）16日表示，癌症實驗已取得多項突破，最快2030年前就能發展出mRNA技術的癌症疫苗。（資料照／TPG、達志影像）

這對夫妻說，他們的實驗已經取得了一些突破，讓他們對於癌症疫苗在幾年內問世感到更樂觀。

圖瑞吉也指出，BioNTech已經在疫情中學會如何快速生產mRNA疫苗，而且也已經更了解人體免疫系統如何反應mRNA，這些發展也讓監管機構發展出批准疫苗的作業方式，她說這些經歷都會加快癌症疫苗上市。

不過訪談中圖瑞吉對研發工作仍保持謹慎態度，「作為科學家，我們不會說將會有治癒癌症的方法，我們有一些突破，而且我們會繼續努力。」