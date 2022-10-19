男星王信翔演出《戲說台灣》有不少戲份，不過除了拍戲之外，也會到夜市賣燒烤增添收入，更不避諱在臉書上分享擺攤資訊，今(19)日迎來王信翔44歲生日，但他卻透露父親因跌倒撞到頭，目前在醫院治療，讓他難過表示「今天是我的母難日，卻變成父難日了」。

今日凌晨王信翔在臉書發出照片，可見父親在病床上，衣服上沾有一些血漬，王信翔透露父親是踢到石頭摔倒撞到頭，有點骨裂的情形，需住院兩天觀察腦部是否有出血，情況看來相當嚴重。

另外，王信翔也提醒北部下了十幾天的雨，濕濕冷冷且會有視線模糊的情況，希望大家注意保暖及安全，此外，也感嘆寫道：「賺錢固然重要，但很多人都本末倒置，為了錢錢，有時候連命都不要了，難道你們都自私得不顧身邊親友的擔心嗎？最後希望我們都能健健康康快快樂樂度過生命中的每一天」。

男星王信翔臉書全文。（圖／王信翔臉書）

貼文發出後隨即引來網友的鼓勵，更一同為王信翔的父親集氣「受傷的好嚴重，祝他早日康復，記得多冰敷」、「祝王爸爸早日康復，也祝您生日快樂」、「辛苦你了，加油」。