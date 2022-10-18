大聯盟18日公布本季「漢克阿倫獎」的入圍名單，美聯、國聯各8位優秀打者進入最終票選，漢克阿倫（Hank Aaron）是有名的全壘打王，這個獎項是表揚年度打擊表現最優異的球員。「二刀流」大谷翔平本季投球表現超過打擊，他仍然再度成為美聯8位入圍者之一。

美聯8人：太空人「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）、太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、紅襪狄弗斯（Rafael Devers）、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、守護者拉米瑞茲（José Ramírez）、水手「J-Rod」羅瑞格茲（Julio Rodríguez）、天使「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、天使大谷翔平。

國聯8人：大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）、紅雀艾瑞納多（Nolan Arenado）、道奇貝茲（Mookie Betts）、道奇弗里曼（Freddie Freeman）、紅雀戈史密特（Paul Goldschmidt）、教士馬恰多（Manny Machado）、勇士萊利（Austin Riley）、費城人席瓦伯（Kyle Schwarber）。

相較於年度MVP票選，漢克阿倫獎更重視單純的打擊表現，較不關注球隊貢獻與守備能力。這個獎項設立至今引起多次討論，因為打擊能力最強的人通常就是MVP，對球隊的貢獻肯定也很大，例如費城人哈波（Bryce Harper）去年就包辦了國聯MVP與漢克阿倫獎。

美聯上季的情況正好讓「漢克阿倫獎」發揮與MVP不同的作用，2021年美聯MVP由大谷翔平全票凍蒜，漢克阿倫獎頒給藍鳥小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）可說是最佳人選，畢竟他運氣不好碰上百年一見的二刀流奇才，換在其他球季他都應該是MVP。