全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）今年季初拒絕洋基的續約價碼，接著自證身價改寫了高懸61年的美聯紀錄，總管凱許曼（Brian Cashman）也只好認輸。凱許曼當時開價7年2.135億美元，季外他得拿出比這個高很多的價錢來談，幾乎是「省小錢虧大錢」。

凱許曼對大聯盟記者說：「（賈吉）他是個優秀的球員，他賭在自己身上，成為史上最棒的一次賭注。以他在本季的表現，他很健康，我們都知道他健康狀態的實力，總是能繳出強大數據，他在近幾年都能保持健康。這是值得敬佩的成就，讓人目不轉睛。」

賈吉最後沒能保住打擊三冠王，不過他在全壘打、打點、上壘率、長打率、總攻擊指數、壘打數等多項數據領先全聯盟。洋基先前開出的（平均年薪3050萬美元）已經是隊史最高的野手年薪，想像一個球員在合約年成為破紀錄的全聯盟最強打者，會帶給球團高層多大的續約壓力。

老前輩A-Rod推文預測，洋基恐怕得把合約總值提升到3.6億美元。凱許曼直言：「這將是一大缸黃金（很大一筆錢），重量多少還不確定，但肯定很大。這原本就是很大缸了，顯然現在還會更大。如果你們非得要我重複一次，那就是我們很想要把賈吉留在紐約洋基。」