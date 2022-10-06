大聯盟例行賽今天結束，本季3度轉隊、穿上4件不同隊球衣的台灣好手張育成也在社群媒體上吐露心聲，回首今年坎坷的球季，張育成正面看待：「不管到哪裡，披上哪一隊球衣，我都是全力以赴。」

張育成開季從守護者隊出發，但他之後碰上確診考驗，之後被球隊指定讓渡（DFA），來到海盜後狀況持續低迷，再次遭到指定讓渡，改披光芒隊球衣後手感雖有回溫，但又因強力新秀法蘭柯（Wander Franco）傷癒回歸，本季第3度遭DFA，最後落腳紅襪隊。

今天紅襪隊在例行賽最終戰以6比3擊敗光芒隊，張育成在7局上替補接替游擊守備，8局下獲得打擊機會，靠著選球上壘，本季打擊率2成06、4轟、15打點作收。

隨著球季結束，張育成今天在社群媒體上分享心得，「今年穿上了四件球衣，不管到哪裡，披上哪一隊的球衣，我都是全力以赴。」同時他也謝謝家人、美國經紀公司的陪伴與照顧，「今年我交了好多新朋友，認識好多教練，真的很感謝他們。」最後他也感謝球迷的支持與鼓勵，「我愛你們。」