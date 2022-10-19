國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）19日前往星宇航空參訪，星宇航空董事長張國煒（右）親自接待。（杜宜諳攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）19日前往星宇航空參訪，星宇航空董事長張國煒（右）親自接待。（杜宜諳攝）

台灣於13日開放入境「0＋7」免隔離，不少民眾搶飛日本出遊，但因為日本機場人力不足，導致部分赴日航班被迫取消。星宇航空董事長張國煒表示，星宇在疫情期間針對日本市場超前部屬，很多航線在還沒解國門就先開啟，疫情間有維持航班穩定性，航班可說完全沒被影響，航班都會按照當初給大眾的時間、日期準時開啟。

國民黨台北市長候選人蔣萬安今天拜會張國煒，對於航班之亂，張國煒受訪時坦言，問題很嚴重，日本航線疫情人數不足，這2年半疫情對日本航空業影響大，2兩家主要航空公司虧損數字非常巨大，為了節省成本把不必要人員裁撤掉，現在台灣國門突然打開，我們是尾段班，台灣對日本旅遊需求很大，一周正常都有5、600班，一時間要日本人馬上補足人力有困難度。

張國煒強調，星宇在疫情期間針對日本市場超前部屬，很多航線在還沒解國門就先開啟，所謂的「航班之亂」對星宇影響幾乎沒有，因為疫情間有維持航班穩定性，給日籍航空公司的感覺是，星宇有遵守條約、飛滿飛足，因此航班之亂星宇是影響最小，航班在這次「航班之亂」也可以說完全沒被影響到，星宇開啟的航班，都完完全全按照當初給大眾的時間、日期準時開啟。