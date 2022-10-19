金管會原訂今年要求保險業計提恐怖攻擊、傳染病及信用保證等3大巨災風險資本，惟因產險業受防疫雙險理賠重創、須全力投入優先處理，且距離新制接軌日仍有3年，因此採納產險公會建議，將實施時程由原定的今年延後至2024年底前實施。

保險局副局長張玉煇表示，為引導保險業循序漸進接軌新版國際保險資本標準（ICS），金管會分為3階段導入現行資本適足率（RBC）制度內。其中，國際保險監理官協會（IAIS）訂定的巨災風險範圍，包括天災、恐怖攻擊、傳染病及信用保證等。

金管會已分別於2020年及2021年，將「火險」、「車體損失險」及「工程險」、「貨物運輸險」承保地震、颱風洪水等天災風險納入產險業及再保險業的RBC風險資本計提，以反映公司實際經營業務涉及天災風險，並促其強化承擔能力與重視天災風險管理。

金管會原訂保險業今年須將恐怖攻擊、傳染病及信用保證等巨災風險納入風險資本計提，惟5月以來爆發的防疫雙險理賠之亂，使產險業遭逢重創，產險公會近日對此提出建議，希望能將3大巨災風險資本計提時程延後至2024年實施。

張玉煇指出，若今年要求保險業將上述3大巨災風險納入資本計提，評估雖對業者影響不大、但並非完全沒有影響。同時，目前防疫雙險理賠尚未脫離高峰、理賠持續增加，保險業已全力投入相關資源。

張玉煇表示，考量產險業目前須全力處理防疫雙險理賠、優先保障保戶權益事項，且距離2026年ICS新制接軌日仍有3年緩衝期，為使保險業穩步接軌ICS，因此決議採納產險公會建議，將3大巨災風險資本計提時程延後至2024年底前實施。