億光(2393)9月營收表現符合預期。雖然受到終端市場需求疲弱影響，法人預估，2022年獲利能力下滑，但整體表現有撐，投資建議維持區間操作，目標價給予47元。外資、自營商近日買超力挺，周二早盤平盤震盪，午後股價奮力翻紅向上，收漲逾1%，重返月線之上。

億光9月營收營收15.58億元，月減0.29%、年減30.13%，營收表現符合預期，與預估差異為-3.82%。今年第三季方面，高通膨因素導致終端消費性產品需求減弱，供應鏈開始去化庫存，照明、背光產品出貨表現弱。而不可見光因今年上半年基期已低，消費性電子、手機產品則受惠於車用、高階鍵盤應用需求帶動，單季營收表現相對較好，第三季營收47.60億元，季減7.35%、年減28.11%。前9月營收153.90億元，年減20.12%。

2022年方面，法人預估，年度營收203.88億元，年減18.52%。各產品線出貨皆呈現下滑走勢，營收下降原因包含，隨著疫情減緩，先前受惠於宅經濟引導的家電、NB相關需求下降。而高通膨因素也影響終端消費性產品需求及Mini LED背光搭載率。加上大陸防疫封控措施續影響產能及供應鏈表現。

雖營收規模下降，但因生產成本下滑且無一次性費用影響，法人預估，毛利率小幅提升至28.00%，營業利益年減32.62%。考量業外有匯兌利益挹注，且稅率相對下降，稅後純益預估年減24.30%，EPS估達3.31元。