受到10月16日尼莎颱風連續降雨影響，交通部公路總局第三區養護工程處關山工務段今（18）日說，南橫公路部分路段將於今日至11月3日，為期3周的周二至周四施工封閉管制，對易落石路段上邊坡噴漿加固施工。
三工處表示，台20臨105線25K至44K（天池至向陽）路段，因日前尼莎颱風連續降雨影響，台20臨105線41K＋700（埡口路段）坍方阻斷道路，雖經該處關山工務段積極清理道路，但現場檢視上邊坡還有許多浮石，並持續有落石發生。
為保障民眾安全，將於10月18日至11月3日做為期3周期間的每周二至周四施工封閉管制。至於周五至隔周周一則於每日上午7時至下午5時開放通行，並視落石狀況，必要時將採取戒護方式通行。
待施工完畢後，才於11月8日恢復南橫公路通行管制作為，但每周二、周四仍管制不開放，其餘開放時間為每日上午7時至下午5時。
三工處也呼籲，施工進度將可能提前或延後完成，尤其是碰到下雨時會有濃霧現象影響行車視距，請民眾在這段時間避免上山。
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