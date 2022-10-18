進典工業(6843)將於明天召開上櫃前業績發表會，最快11月掛牌上櫃。法人指出，該公司先前遭受到疫情及原物料漲價等因素干擾，隨著這些因素去化，今年下半年營收、毛利率都將回復到正常水平，今年全年獲利可望較去年有7成以上成長，明年維持雙位數成長表現。

進典工業為台灣高階工業閥門製造商，以自有品牌JDV銷售全世界，2021年營收比重來看，球閥營收佔比73％、蝶閥營收佔10％、其他佔17％，公司持續投入開發高值化、特材及節能減碳閥門，進典是台資閥廠唯一連續取得2018~2021年大陸中石化進口閥門框架名單的廠商，主要客戶包括大陸中石化、中石油、中海油、台灣中油、中鋼等客戶，近年也切入半導體領域，目前如台積電、美光、中芯等，並投資瑞士閥門廠Zuercher-Technik投入生技製藥用閥門領域，客戶應用領域方面，2021年在石化領域佔營收比重37％、製藥化學業佔25％、半導體業佔14％、電廠佔12％、鋼鐵佔6％、其他佔6％。

由於IoT、5G、電動車等產業需求大幅增加，全球半導體廠商擴產積極，帶動閥類產品的需求。半導體產業對於閥的密封、抗蝕性要求亦相當高，應用在半導體的閥類毛利率較佳，近幾年進典已切入多家半導體大廠供應鏈，是公司成長主要動能。

此外，在能源轉型的趨勢下，減少燃煤發電已成為國際共識，電廠利用超高臨界溫度670度水蒸氣帶動渦輪，應用在電廠的閥門須耐超高壓與超高溫，台灣渦輪主要設備商為GE，進典是GE的閥類供應商，也藉此打入美國電廠供應鏈。另外，地熱發電轉變成蒸汽後，當工作流體推動渦輪機旋轉發電時，需要金屬密封高階閥門，進典已取得數件地熱案。

該公司2021年營收7.83億元，毛利率由上年度39.1％降至32.59％，稅後淨利0.72億元，年增16％，毛利率主要受到運輸、原物料漲價疫情等影響，今年上半年不利因素逐漸去化，毛利率由第一季的27.15％提高到36.08％，稅後淨利0.42億元，達到去年全年獲利58％，法人推估全年獲利有望突破1億元，挑戰史上新高。

由於石化業基本盤穩定成長，公司切入半導體、電廠等新領域，看好2023年的營運表現，營收及獲利有望雙位數成長。