遠東新(1402)今年前3季營收為1999億元，年增15.4%，再創歷史同期新高。遠東新世紀為全球聚酯紡纖產業領導商，以循環經濟思維打造綠色商機。

遠東新世紀織染成衣事業部整合上游環保原料到下游織染開發技術，透過環保新素材、能源節省、廢棄物回收再製等三大理念，與品牌合作多項循環經濟產品。從回收中煉金，把廢碳變潮衣，陸、海、空環保紡織科技兼具美感，創新永續技術榮獲ISPO功能性紡織品流行趨勢大獎(ISPO TEXTRENDS)，永續原料在全世界主要運動賽事中被廣泛使用，更獨家打造「海洋回收抗爆球衣」，成為今年各大國際賽事球衣材料供應商，讓臺灣永續機能紡織品在國際間發光發熱。

FENC TOPGREEN rTEX Spun Yarn回收100%聚酯及100%純棉紡織品，藉由物理機械方式，無添加任何化學用品，將織物廢料轉化成100%再生短纖紗。2022年更推出了丹寧回收紗，賦予廢棄織物新生命力，同時為織物創造時尚且具設計感的丹寧風格。各段生產通過GRS全球回收標準，為符合國際需求，零浪費、低碳排之優質環保素材。

FENC TOPGREEN rTEX Filament可視化織物回收聚酯纖維，透過不同比例的回收原料混和，創造出織物自然麻花效果，更受消費者的青睞。遠東新世紀致力提供服飾品牌落實永續環保承諾的最佳方案，並期許能解決龐大二手衣回收問題，也為地球盡一份心力。

FENC TOPGREEN BIO 3 PET採用LanzaTech特殊生質技術，將工業廢氣轉製成乙二醇，作為低碳聚酯纖維之原料，並轉化為全新產品。TOPGREEN BIO 3 PET低碳聚酯纖維及其紡織品，不僅回收工業溫室氣體的排放，更降低對石化原料的依賴，減少全球碳排汙染，是創新永續的環保素材。