根據韓國官方14日數據，因為環保汽車大受外國車主喜愛，當地9月汽車出口年增34.7%，總額達47.9億美元，創歷年來9月單月最高。同時，也是繼7月51.4億美元之後第2高。

至於銷售量方面，一共有192,863輛汽車，年增27.5%。若按區域來劃分，北美大增70.1%至22.6億美元，亞洲暴增95.4%至4.34億美元，中東以及拉丁美洲則分別成長32.3%以及10.7%。但歐盟卻減少4.4%至7.55億美元。

其中，韓國環保汽車方面，9月出口金額達14.1億美元，年增35.1%，且連續21個月年增率都是成長的。同時，也是繼7月出口額14.7億美元並創新高之後的第2大。至於銷售量也年增39.1%，環保汽車出口比例占全部29.4%。

上個月，韓國現代汽車與起亞的產量分別年增40%以及12.7%。韓國國內汽車銷售量也年增23.1%至140,242輛，環保車數量大增36.7%至41,585輛，占韓國國內總銷售量25.2%，創下歷史新高。