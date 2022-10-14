ITF台北國際旅展11月4日至11月7日將於台北南港展覽館一館登場，台北萬豪酒店(攤位編號I314)祭出年度超值優惠，集結館內景觀客房與旗下三間餐廳推出8款超值優惠，平假日住宿券最低下殺22折、餐券53折起。今年首度攜手人氣高空景觀餐廳INGE'S Bar&Grill推出「INGE'S探索假期」一泊二食住宿券，旅展限定價6,199元，約27折。

以及農曆春節不加價的「豪享天際」一泊一食住宿券，旅展價5,566元，約22折。餐券主打「千元有找」Garden Kitchen平日午餐自取美饌 899元及Lobby Lounge平假日美國爐烤肋眼牛排套餐899元再享買五送一等超值優惠。此外10月17日起搶先推出台北萬豪線上旅展，並加碼祭出指定餐券限時限量「買一送一」優惠，標榜買愈多越划算。

台北萬豪酒店線上旅展自10月17日中午12時至11月7日晚間11時59分止搶先開跑，祭出空前優惠攬客。首次推出線上旅展限定「Garden Kitchen平日午餐自取美饌單人券」限時買一送一優惠，於指定星期五10月21日、10月28日中午12時準時開搶，原價2,816元，限時搶購只需 1,408元，每日限量50組，售完即止。單筆消費限購乙組，票券需兩人同行方可使用。

實體旅展限定販售的「豪享天際」一泊一食住宿券，主打平假日適用，並加碼農曆春節期間不加價即可入住，享雙人入住天際景觀客房一晚與豐盛早餐兩客，飽覽台北101與都市天際線景致。

人氣高空景觀餐廳且名列世界級餐飲評鑑50 Best Discovery之推薦酒吧的INGE'S Bar&Grill，推出一泊二食住宿券，平假日皆可入住經典客房一晚享豐盛早餐兩客，再贈INGE'S Bar&Grill雙人觀景輕饗食乙份，含經典小食四選二與精選啤酒六選二，用餐時段為入住當日之下午5時至6時，於270度高空景觀露臺飽覽台北101、松山機場飛機起降及基隆河畔絕美景致，體驗結合視覺與味覺的精彩假期。

Garden Kitchen平日午餐自取美饌單人券每張899元，買十送一、下殺58折。被譽為台北最美Semi-Buffet的「Garden Kitchen」推出平日午餐自取美饌單人券，半開放式廚房打造五大主題區，包含海鮮控最愛的「極鮮海物Bar」、精緻可口的「精湛冷盤區」、現點現做的「熱食美饌區」、豐盛繽紛的「鮮蔬沙拉區」、精品等級的「夢幻甜點檯」等。可輕鬆加價搭配多樣式自選主菜，享受愜意舒心的美好時光。

Garden Kitchen美國頂級肋眼牛排16盎司含自取美饌 午餐雙人券每張3,250元、約8折。主菜「美國頂級肋眼牛排」嚴選美國Prime濕式熟成肋眼，附上馬爾頓海鹽及季節烤時蔬澎派上桌，搭配Garden Kitchen午餐自取美饌，盡享五大主題美食區，包含海鮮控最愛的「極鮮海物Bar」、精緻可口的「精湛冷盤區」、現點現做的「熱食美饌區」、豐盛繽紛的「鮮蔬沙拉區」、精品等級的「夢幻甜點檯」等。Lobby Lounge 美國爐烤肋眼牛排8盎司單人套餐券每張899元，買五送一，下殺53折。宴客樓 冠軍烤鴨三重奏每張3,299元，約79折。

以上旅展票券，住宿券使用期間為2022年11月8日至2023年4月30日，相關不適用之特殊節日請詳官網公告。餐券使用期限為2022年11月1日至2023年4月30日，聖誕節、跨年及元旦、農曆春節、西洋情人節、兒童節及清明假期不適用。