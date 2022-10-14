高市府環保局近日接獲民眾舉報，有非法業者私下收取水肥，並在大白天大喇喇掀開人孔蓋隨意偷排水肥，環保局14日跟監在鳳山區逮獲偷排業者，當場偕同警方依廢棄物清理法查扣水肥車輛，並依法移送法辦，可處非法偷排業者5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局指出，今年8月底陸續接獲民眾陳情，稱楠梓區及橋頭區多處巷弄有槽車偷倒水肥情事，便立即成立專案小組，掌握該水肥車停放位置與行車路徑後，派員跟蹤水肥車多日，發現該非法業者14日在鳳山區自立街與中山西路172巷口前再度非法傾倒水肥，環保局立即上前取締。

經環保局調查，該水肥車上貼有榮X環保企業社標示，偷排水肥業者雖有執行公司登記手續，但並未獲得環保局許可。行為人未經許可非法收受家戶水肥，並在大白天隨機掀開人孔蓋，將水肥利用軟管傾倒於汙水下水道。

環保局會同警方依廢棄物清理法第9條第2項規定查扣該輛涉案水肥車，並將依違反廢棄物清理法第41條及46條規定將偷排水肥行為人移送偵辦，同時持續追查該環保企業社是否收受其他事業單位廢棄物，若發現設法一併依相關規定辦理。該行為人將遭處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。