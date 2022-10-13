大安農會主動實施配合政府低毒藥使用及廢農藥容器空瓶回收活動，6年來總計收回5萬多個農藥空瓶。（大安農會提供）

台中市大安區是農業之鄉，大安農會自籌經費，主動實施配合政府低毒藥使用及廢農藥容器空瓶回收活動，6年來總計收回5萬多個農藥空瓶，近年來大安已鮮見黑市農藥買賣，田梗、路邊也不見農藥空瓶，回收成果豐碩。

為防範毒性農藥空瓶汙染地方環境及危害人體健康，大安農會多年來持續執行綠色永續農藥空瓶回收，為環保永續支持及宣導，13日上午10時在大安農會農藥資材中心發表成果。

大安農會總幹事蔡建宗表示，農會執行舉辦農藥廢容器回收起步雖收回不多，從2016年僅回收510個，但經逐年持續擴大宣導，2019年達1萬多個，今年截至9月止，回收超過1.4萬個農藥空瓶，7年餘來，總計收回5萬多個農藥空瓶，可謂成果豐碩，昨日更接獲環保局致謝函。

台中大安是農業之鄉，種植稻米、芋頭、青葱等農作物，自政府宣導使用低毒性農藥，確保環境及田地受汙染之際，大安農會主動實施配合政府低毒藥使用及廢農藥容器空瓶回收活動。自2016年來不惜自籌經費，凡收集每10個農藥廢容器，即可兌換價值15元點券1張。

大安農會表示，農會農藥廢容器回收兌換地點在供銷部農藥肥料倉庫及分部，近年來大安已鮮見黑市農藥買賣，對農民產品食用安全度高；田梗、路邊也不見農藥空瓶，農村美化、乾淨空氣對居民健康、生活都有相當助益。

大安農會提醒農民，農藥空瓶回收前須執行廢農藥容器三沖三洗再回收三步驟，避免回收容器還有農藥殘留，沖洗液則可收集後，作為稀釋農藥再噴灑於作物，此外，農藥廢容器應與其他回收物分開裝袋，也將統一集中收集後，轉送環保局處理。