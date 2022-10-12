霧峰農會日前舉辦「慢漫草地清酒餐會」活動，示範客製化餐酒會。（霧峰農會提供／馮惠宜台中傳真）

為推廣農村私房旅遊，台中市霧峰農會結合議蘆會館的台式料理與霧峰各式酒品，在霧峰民生故事館旁推出獨步全台的客製化餐酒會，讓民眾可在溫馨浪漫的燈光與草地上，品酩榮獲世界金牌的在地好酒，感受大地的溫度，體現台灣農村酒莊美學。

霧峰農會近年致力於發展農業旅遊，除了四季都有不同的農村體驗，也提供一般遊客參與常態性品酒會，更可以透過農會客製化舉辦專屬餐酒活動，日前更舉辦「慢漫草地清酒餐會」活動，示範客製化餐酒會。

「慢漫草地清酒餐會」特別精選7款經典酒品，搭配9道議蘆會館美食，饕客們可以品飲到包含一年僅生產一次，僅有500支產量的純米大吟釀、極清大吟釀、初霧純米吟釀（金牌酒款）、燒酎（金牌酒款）、檸檬蜂蜜酒，以及老少咸宜的荔枝蜂蜜酒（金牌酒款）。

霧峰農會總幹事黃景建表示，以「慢漫」為主題，表達既緩慢且浪漫的生活步調。民眾可脫去鞋子漫步在天然草皮上，感受霧峰時光的從容優雅。現場布置保留原始風貌，以綠地為席、以實木板為桌，使用天然物件點綴布置方式，期盼以「農業」、「永續」、「減碳」、「生態」理念，發展霧峰在地自然與人文深度旅遊。

黃景建強調，客製化餐酒會，食材多選自霧峰在地及台中各農漁會，用簡單、健康的理念，以不過度調味且較為自然養生的蒸煮方式烹飪，並以山、海、屯的概念對應豬肉、魚肉及霧峰香米的食材組合，相互襯托出多層次滋味。

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