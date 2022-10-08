駐拉脫維亞代表處7日表示，李憲章大使於本(10)月4日晚間在愛沙尼亞塔林希爾頓酒店主持中華民國（台灣）111年國慶酒會，他感謝愛沙尼尼亞支持台灣，祈祝台愛情誼綿長、一心一意、一路扶持友好！

李憲章大使於本(10)月4日晚間在愛沙尼亞塔林希爾頓酒店主持中華民國（台灣）111年國慶酒會。本次酒會是近10餘年來首度在愛國舉辦，深受愛國友人及僑界期待，現場嘉賓雲集，包括國會友台小組主席Juri Jaanson（共計參加過6屆奧運划船賽，獲兩面銀牌，亦為歐洲杯及世界杯划船賽冠軍）、前國防部長Kalle Laanet、國會歐洲事務委員會主席Raivo Tamm、副主席Anti Poolamets 等國會議員、政府官員、學界及僑胞等百餘人出席，場面熱烈，氣氛溫馨。

李憲章致詞表示，台灣與愛沙尼亞是理念相近國家，背景相似，均面臨強鄰威脅，應相互扶持；而台灣在抗疫及經濟表現上均取得卓越成就，作為國際社會一份子，亦不忘回饋。自俄國入侵烏克蘭後，台灣已捐贈烏克蘭3,300萬美元及700噸物資，包括今年5月本處捐贈予愛國難民委員會的100萬美元善款；台、愛、烏克蘭同屬民主陣營，將持續展現民主韌性，絕不向威權低頭。

李憲章強調，本次酒會不僅在慶祝台灣國慶，也藉機見證台愛友好關係及許諾持續深化兩國情誼，更是台愛兩國友人的年度歡聚，希望與會賓客將酒會也視為家人團聚，盡情享受團圓歡慶時光。

一向最挺台灣的愛沙尼亞國會友台小組主席Juri Jaanson致詞時表示，作為台灣的忠實友人，將繼續協助推動台愛關係，並協同國會同僚力挺台灣參與國際組織，並在致詞結束時以中文高喊：「TW中華民國萬歲」，獲得全場如雷掌聲喝采，令人動容。

愛沙尼亞前國防部長Kalle Laanet致詞表示，台愛同為理念相近國家，共同面臨俄中威脅，實應團結一致，共同對抗威脅侵略。「111」是別具意義的數字，代表每1個國家都需要至少1大1小的好朋友，祝願灣及愛沙尼亞成為關係緊密的好友

駐拉脫維亞代表處也特別邀請愛國難民委員會（Estonia Refugees Council, ERC)代表Madle Timm女士致詞，說明該會近半年餘來人道協助烏克蘭難民的進展，以及我政府捐助該會一百萬美元救助難民的運用情形。T女士感謝我政府及人民慷慨濟助人道援款，對短缺經費的該會猶如及時雨，對協助烏國難民助益宏大。

致詞後李憲章大使並邀請與會貴賓上台共切國旗圖案的國慶蛋糕。酒會歷時3小時餘，本處除自備台灣國情手冊及觀光特色磁鐵外，並委託在愛僑胞林怡廷女士協助製作台灣造型的鳳梨酥作為伴手禮，宣傳台灣美食文化及觀光特色，廣獲好評。