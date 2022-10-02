我國駐泰代表處在臉書頁面，以中泰雙語介紹左鎮二寮的美麗日出。圖為泰文版。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南左鎮二寮美景暴紅！繼外交部日前在英文版今日台灣電子報（Taiwan Today），引用台南市長黃偉哲臉書的照片，分享左鎮二寮日出絕美的雲海後，我國駐泰代表處2日也在臉書頁面，以中泰雙語介紹左鎮二寮的美麗日出，並形容「斜射光與白堊地形上的竹林雲霧交會，形成如潑墨國畫般的絕美景象」。

黃偉哲表示，感謝外交部與駐泰代表處慧眼獨具，向國際朋友介紹台南左鎮二寮的日出絕景。事實上，二寮正是台灣海拔最低的觀日出勝地，不用攀登高山，只要在天氣清朗時來此等候，就可以看到中央山脈於曙光中慢慢浮現；當晨光映照在二寮特殊的白堊地形山丘上，還能欣賞到色彩變幻莫測的大片雲海，絕對讓人一生難忘。

黃偉哲還說，10月1日的清晨，有2000多位民眾也剛在二寮享用一場豐富的藝術饗宴，「2022臺南國際音樂節」今年展現擁抱戶外的決心，在二寮舉辦「冒險啟程日出音樂會」，現場以100把大提琴與排灣族彩虹古謠隊的天籟美聲，輔以多層次又壯闊的雲海曙光，讓現場樂迷感受到大自然、音樂、詩歌間的和諧共鳴，甚至還有從台北專程包車遠道而來的樂迷，凌晨2點就守候在二寮觀日亭，只為參與這場充滿希望的冒險啟程。

市府指出，來到左鎮，除了欣賞絕美的二寮日出外，草山月世界由砂岩與頁岩組成的罕見青灰岩地形，也很值得漫步欣賞；此外，左鎮的化石園區，更是非常適合親子共遊。隨著國境逐漸開放，期盼能迎接更多國際旅客前來這裡，體驗左鎮的豐富地景與文化。