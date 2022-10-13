台北凱撒大飯店與高鐵攜手推出「冬遊饗食趣」，每晚只要2900元起。（台北凱撒飯店提供）

業者安排主廚特製套餐，包括糖醋排骨和養生雞湯，讓學生們品嚐傳統台灣味。（台北凱撒飯店提供）

在雙十國慶上引起全民關注的日本「橘色惡魔」，下榻老品牌的台北凱撒大飯店， 大廳綠意盎然的空間非常舒適。（台北凱撒飯店提供）

日前在雙十國慶上引起全民關注的日本「橘色惡魔」，精采絕倫的演出在台掀起一股橘色旋風，而她們下榻的酒店也曝光了，是曾獲日本知名旅遊業者「旅工房」選為日客最愛飯店之一的「台北凱撒大飯店」。迎接國境解封，業者與高鐵聯手推出「冬遊饗食趣」專案，住宿雙人房每晚只要2900元起，還可獲贈價值1400元的「王朝」中餐廳招牌港點雙人套餐，每房再加贈莫凡彼冰淇淋與享有加購高鐵聯票75折起優惠，相當於一人含吃住只要1450元左右。

鄰近台北車站的台北凱撒飯店，是台灣老牌的五星級飯店之一，交通便利，受到不少海內外觀光客喜愛，接待過許多國外重量級賓客，包括美國影星伊莉莎白泰勒、前美國總統柯林頓在州長任內也是座上賓、美國歌手湯姆瓊斯與蒂娜透娜等人，都曾入住該飯店。這回「橘色惡魔」應邀來台表演，也下榻在台北凱撒大飯店。

業者為迎接這群遠道而來的賓客，特別安排專業日語接待，全程如管家般貼心照顧橘；餐點則提供主廚特製台式套餐，酸甜交錯的糖醋排骨與濃郁香醇的養生雞湯，營養滿點還可以補充元氣，最後更送上旅客來台最愛的鳳梨酥以及飯店伴手禮，讓這些小嬌客開心得滿載而歸，嘴甜高喊「我們在台灣很開心！」

台北凱撒飯店歷經防疫旅館後，特別在大廳規劃「香氛森林」的主題，用許多綠色植物與特調精油打造出結合視覺與嗅覺的綠意空間。13日國境解封，為日客來台觀光提前布局，業者表示：「日本京都橘高校吹奏部的蒞臨正式宣告著：我們準備好了。而『橘色惡魔』所帶來的不僅是短短幾天的旋風效應，她們會將對台灣的好印象帶回日本，分享台灣旅遊以及台北凱撒大飯店給親朋好友這趟美好旅行的點滴。」