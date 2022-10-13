13日公布的渣打銀行2022年永續金融報告書指出，經調查全球10個成長型市場，各項ESG專案的資金來源中來自個人財富管道，高達8.2兆美元會轉向永續投資標的。其中，在台灣，也將有3,420億美元的個人投資，會納入以氣候變遷相關為主的ESG投資標的。

渣打台灣表示，預計2030年之前投入ESG的資金將成為永續轉型的推動資源，並適時填補台灣在推動能源轉型與資源分配，以及食物和水資源短缺等重大議題時所產生的資金缺口。

根據渣打銀行調查，台灣投資人對永續投資抱持高度興趣，動能來自於不斷累積的國內財富以及活躍的投資人口。目前已可估測，由個人財富投入永續投資的3,420億美元，其中有超過40％的投資者對於因應氣候變遷議題的投資標的，表達高度興趣。

渣打銀行2022年永續金融報告書由渣打銀行委託新加坡普華永道會計師事務所（PwC Singapore）撰寫，台灣在其中涵蓋的10個成長型市場之中。針對台灣投資者關心的三大ESG優先事項，報告指出，包括：一、氣候變遷與碳排放（42％），二、能源轉型與資源分配（31％），三、食物和水短缺（30％）。

報告中也發現，便於入門的投資生態環境與投資透明度，是投資者對於ESG標的以外最關心的議題。渣打表示，唯有了解投資者的需求、並克服市場特定障礙，才有機會讓投資者將想法轉化為實際行動，推動3,420億美元的資產轉向永續投資標的。