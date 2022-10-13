「暑期創新學術東海大學專修班」，開展東海EMBA班到海法大學的國際拓展課程，未來將規劃合作推出1＋1的「永續創新」雙聯學位碩士學程。（東海大學提供／張妍溱台中傳真）

東海大學管理學院與以色列海法大學締結姐妹校，共同合作客製化創新課程，未來校內EMBA學生到海法，進行「暑期創新學術東海大學專修班」課程，透過移地教學課程，讓學生行腳走出台灣，13日舉行記者會展成果，並規畫推出全台大學首度與以色列海法大學合作的1＋1「永續創新」雙聯學位碩士學程。

東海大學指出，2020年在傑出校友黃齊元協助下，和以色列海法大學締結為姊妹校，並成立「東海聯盟」（TungHai Alliance）。由於台、以都重視創新創業，因此東海企管系教授周瑛琪與海法大學Dr. Jacob（Kobi） Inbar共同設計2022年暑期創新學術專修班課程。

牽起2校緣分的校友黃齊元指出，以色列跟台灣很類似，屬於島型國家，科技也都很強，尤其軟體是以色列最發達的領域之一，台灣則是硬體；未來2校朝向新創跟科技、永續課程交流為主，這也是未來國際趨勢。

東海大學校長張國恩表示，海法大學為以色列頂尖綜合型大學，與東海大學都共同在創新創業與永續發展上努力。本次管理學院主動出擊，與海法大學合作辦理暑期課程，並帶回豐碩的成果。張國恩說，雙方將在產學互訪及學術合作的基礎上，共同打造未來商業領袖，並跨國共創ESG商管教育，也期待未來台以永續聯盟的成立，能為雙方帶來更密切的合作與發展。

管理學院院長李書行說，東海大學和海法大學兩校在綠色經濟與社會企業、高齡老年學、生命科學和AI領域各擅勝場，未來兩校除了持續深化交流，開展東海EMBA班到海法大學的國際拓展課程之外，也將規劃合作推出1＋1的「永續創新」雙聯學位碩士學程。此外，也將致力推動ESG商管教育，幫助更多企業達到永續經營的目標。

東海大學智慧轉型中心執行長黃齊元指出，海法大學校級投資公司Carmel已和東海大學智慧轉型中心策略聯盟，並以搭建台以產學合作（TISC）創新橋樑為目標。未來將透過海法大學協助成立「台以永續聯盟」，透過民間的產學研多方合作，共創台以新創發展。

「暑期創新學術東海大學專修班」課程，包括，綠色創業、企業個案討論、參訪、業界對談等模組，共23位年齡20多歲到逾60歲的東海學生至以色列參與學習。現場由企管系特聘教授周瑛琪、系主任吳祉芸與大四學生鐘秉謙、研究生張宥嫺等人分享交流心得與成果。