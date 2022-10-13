知名美食節目主持人陳鴻日前與台灣待用課程協會遠赴花蓮縣壽豐國小，與孩童一同利用在地食材料理7道菜色，並邀請文健站長者享用，透過料理在偏鄉傳遞幸福的滋味。（台灣待用課程協會提供／羅亦晽花蓮傳真）

專門送愛到偏鄉的台灣待用課程協會，自2015年起藉藝術專案課程，誘導孩童潛藏天份，培養未來競爭力，該協會日前攜手知名美食節目主持人陳鴻遠赴花蓮縣壽豐國小，與孩童一同利用在地食材料理7道菜色，並邀請文健站長者享用，透過料理在偏鄉傳遞幸福的滋味。

陳鴻與台灣待用課程協會逾10人，日前從台北到花蓮，橫跨近160公里，送禮物給壽豐國小的孩童，陳鴻則以當地食材山蘇、黃金蜆、阿美族野菜、龍鬚菜、芋頭等規畫7道菜色，包含「阿嬤的芋頭米粉湯」、「香魚甘露煮」、「凡爾賽花園沙拉」、「瑪其朵芋泥」、「開心農湯」、「活力養生烘蛋」、「童子軍抹茶千層派」等。

陳鴻在教室裡不僅與學童們一起上演「阿鴻上菜」，更親自傳授「童子軍抹茶千層派」料理配方，同時還邀請壽豐文健站的長者擔任來賓，品嚐7道菜色，由於料理又香又好吃，孩童見長者們吃得津津有味時，臉上滿是笑容，現場相當溫馨。

陳鴻表示，小時候曾接受隔代教養給予的愛，鼓勵現代家庭教育要培養孩子主動溝通與關懷的能力，且近年食農教育愈來愈重要，連米其林主廚都會到花東尋找食材，由於後疫情時代消費市場轉趨電商平台，更多人傾向回歸家庭，藉食物的創藝價值及分享生活美學的經驗，鏈結親友間的情感。

台灣待用課程協會表示，陳鴻除是知名美食節目主持人，目前也是明新科技大學副教授，他近年積極將「廚房取代藥房」的食養文化概念帶入生活，期盼能藉食農教育的影響力，為部落食材與在地小農產業付出心力。

台灣待用課程協會自2015年起啟動迄今共規畫125個專案，替偏鄉部落、身心障礙與特殊身心狀態的學童，訂做藝術專案課程，包含舞蹈、戲劇、繪本、花藝、指甲彩繪、劍道、文創等，藉以啟發孩童潛藏天份，讓他們看見自己的獨特性，培養未來競爭力。