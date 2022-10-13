專門送愛到偏鄉的台灣待用課程協會，自2015年起藉藝術專案課程，誘導孩童潛藏天份，培養未來競爭力，該協會日前攜手知名美食節目主持人陳鴻遠赴花蓮縣壽豐國小，與孩童一同利用在地食材料理7道菜色，並邀請文健站長者享用，透過料理在偏鄉傳遞幸福的滋味。
陳鴻與台灣待用課程協會逾10人，日前從台北到花蓮，橫跨近160公里，送禮物給壽豐國小的孩童，陳鴻則以當地食材山蘇、黃金蜆、阿美族野菜、龍鬚菜、芋頭等規畫7道菜色，包含「阿嬤的芋頭米粉湯」、「香魚甘露煮」、「凡爾賽花園沙拉」、「瑪其朵芋泥」、「開心農湯」、「活力養生烘蛋」、「童子軍抹茶千層派」等。
陳鴻在教室裡不僅與學童們一起上演「阿鴻上菜」，更親自傳授「童子軍抹茶千層派」料理配方，同時還邀請壽豐文健站的長者擔任來賓，品嚐7道菜色，由於料理又香又好吃，孩童見長者們吃得津津有味時，臉上滿是笑容，現場相當溫馨。
陳鴻表示，小時候曾接受隔代教養給予的愛，鼓勵現代家庭教育要培養孩子主動溝通與關懷的能力，且近年食農教育愈來愈重要，連米其林主廚都會到花東尋找食材，由於後疫情時代消費市場轉趨電商平台，更多人傾向回歸家庭，藉食物的創藝價值及分享生活美學的經驗，鏈結親友間的情感。
台灣待用課程協會表示，陳鴻除是知名美食節目主持人，目前也是明新科技大學副教授，他近年積極將「廚房取代藥房」的食養文化概念帶入生活，期盼能藉食農教育的影響力，為部落食材與在地小農產業付出心力。
台灣待用課程協會自2015年起啟動迄今共規畫125個專案，替偏鄉部落、身心障礙與特殊身心狀態的學童，訂做藝術專案課程，包含舞蹈、戲劇、繪本、花藝、指甲彩繪、劍道、文創等，藉以啟發孩童潛藏天份，讓他們看見自己的獨特性，培養未來競爭力。
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