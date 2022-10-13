外媒日前統計，每10萬人新增染疫數最多的地方就在台灣，消息傳出後引起討論。衛福部長薛瑞元昨（12）日在立法院坦承並非假消息，但卻又說因台灣仍在疫情高峰、這樣的解讀方式對台灣不公平。對此，國民黨立委鄭麗文指出，過去民進黨自誇防疫世界第一，怎麼現在又怪世界太早流行，狂酸「考古題給衛福部借鏡、參考，防疫政策還超後部署！」

薛瑞元認為，台灣每10萬人新增染疫數世界第一的說法，雖然不是假消息，但目前台灣仍在BA.5的高峰，而國外已經流行過了，所以這個時間點並非高峰比高峰，解讀方式對台灣不公平。

鄭麗文昨日在臉書表示，過去民進黨自誇防疫世界第一，怎麼現在又怪世界太早流行？且既然國外已流行完了，就代表有考古題給衛福部參考，但有範本還抄得這麼爛，沒有怠於執行職務的嫌疑嗎？

「理由都衛福部在講！」鄭麗文指出，過去衛福部自我感覺良好，自吹「世界怎麼跟得上台灣」，如今還在BA.5高原期就喊冤對比不公平，「真不愧是雙標黨，不能防疫大內宣，就甩鍋台灣算法和世界數據解讀不同」。

鄭麗文砲轟，去年疫情大爆發，民眾沒有疫苗可打，就因為一句「政府自有安排」，民間團體看不下去想捐疫苗卻被網軍攻擊，衛福部還搬「八大條件」圖卡出來，「就問那時的衛福部有為民眾健康設想嗎？」