富邦全球ESG綠色電力ETF即將在10/20掛牌上市，證券簡稱為「富邦ESG綠色電力」、證券代號為「00920」。該ETF經理人洪珮甄指出，歐美冬季用電需求高峰即將到來，缺電問題迫在眉睫，對整體綠電產業維持偏多看法，並建議投資人可逢低長線布局。 全球再生能源市場在後疫情時代受到供應鏈中斷、原物料成本攀升及地域紛爭等逆風因素所紛擾下，仍於2021年繳出亮眼的成績單，洪珮甄說，無論是風電、太陽能的年度新增裝置容量創下近年來的新高，仰賴於各國積極加大綠電相關基礎建設的投資支出，以確保未來階段性的減碳目標能順利達成。

洪珮甄進一步指出，根據最新的預估，在美國IRA法案補貼的提振與歐盟能源自主法案的通過之下，無論是太陽能或風電在2022年的新增裝置容量預估值，可望皆高於2021年，不過2022年的關注焦點會落在太陽能領域，因為太陽能在IRA法案中迎來睽違已久的生產成本補貼(PTC)，對於生產成本的補貼比重更高，因此預計從2022年到2030年都可以看到明顯的成長動能。至於風電，預估2022年仍會受到一定程度的供應鏈與原物料衝擊，2022年的新增風機容量保持小幅增長，不過預期2023年將迎來新一波增長動能。

展望後市，近期石化燃料價格維持高檔，且即將迎接歐美冬季用電需求高峰，洪珮甄指出，短期不容易見到油價的快速下跌，因此以成本角度來說，再生能源將持續受益於其相對低廉的生產成本。

即使市場氣氛低迷， 洪珮甄表示，目前偏多看待整體綠電產業，建議投資人應著眼長線角度，逢低布局相關產品。