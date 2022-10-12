伴隨供應鏈日益複雜、電子商務需求激增以及勞動力短缺情況加遽，物流和製造業需要透過數位化來提升安全性、效率和可持續性，因此造成倉庫業務變得較往常更為繁重。為協助企業因應此一挑戰，威盛電子（2388）為已裝設威盛Mobile360堆高機安全系統的堆高機車隊推出VIA WorkX Connect Cloud管理服務。

威盛表示，透過儀表板上大量的車輛即時利用率、駕駛員表現、安全警報和統計數據，VIA WorkX Connect能使管理者收集更深入更銳利的堆高機操作見解及數據，並立即發現和改進安全、效率和福祉。

威盛全球行銷副總Richard Brown說，我們與來自多個行業的主要全球客戶密切合作開發了VIA WorkX Connect Cloud，以滿足他們的實際運營需求，透過即時捕獲和分析支援功能，憑藉其豐富而精細的堆高機車隊使用情況和安全數據，該服務能使企業能夠降低事故風險、提高員工士氣和福祉，並將保險成本和潛在中斷情況降至最低。