國境管制解封，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等府院高層13日下午前來桃園機場視察解封首日旅客入出境情況，蔡英文總統表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將近3年來，要感謝大家共同努力，團結防疫，我們已經度過了最困難的時刻，隨著疫情對全球的影響逐漸趨緩，今天開始台灣的邊境管制放寬，我們走出疫情的陰霾，邁向正常生活。（陳麒全攝）

國境管制解封，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等府院高層13日下午前來桃園機場視察解封首日旅客入出境情況，蔡英文總統表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將近3年來，要感謝大家共同努力，團結防疫，我們已經度過了最困難的時刻，隨著疫情對全球的影響逐漸趨緩，今天開始台灣的邊境管制放寬，我們走出疫情的陰霾，邁向正常生活。

蔡英文總統在13日下午13時30分抵達桃園機場，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、衛福部長薛瑞元、桃園市長鄭文燦、桃機公司董事長林國顯、總經理范孝倫等府院高層、航空公司高層與免稅店業者皆陪同視察。

蔡英文總統先到第一航廈9號報到櫃台與航空公司地勤、機組人員致意，接著前往出境安檢處、出境證照查驗處慰勉值勤人員辛勞，在經過免稅商店區時，免稅店員列隊向總統問好，隨後蔡英文總統也向正要執飛IT202班機的台灣虎航機組員致意，並向旅客送機。

蔡英文總統在致詞時表示，在過去這段時間（疫情期間），所有在國門防疫的同仁堅守崗位，要對所有人的貢獻致上最高的感謝和肯定，剛剛也看到無論是出境的安檢還是航空機組員等，都為了這次的開放做好了萬全準備，要感謝相關單位的配合，才能共同為國人和國際旅客打造安心安全的邊境檢疫和通關環境。

她說，今天（13日）開始實施入境居家檢疫措施0＋7，代表從國外回到台灣不必再強制隔離，只要自主防疫7天就可以自由活動。隨著邊境的開放，我們入境的檢疫措施也更簡化，現在入境也會發放快篩試劑，讓民眾做好自主健康管理。相信透過更簡便的入境措施，能吸引更多國際友人來台，促進更多商業、觀光的國際旅客來台灣，帶動更頻繁的國際交流往來。

蔡英文總統指出，今天是國門開放第一天，就有來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等地約244人來台，預估到10月底，還會有230團、約3630名旅客來台。我們也希望能逐步恢復疫情前的觀光人次，在這個設定目標的前提下，我們會全力衝刺，交通部也有階段性目標，希望大家同心協力達成。

她強調，要藉由這個機會，告訴國際上的好朋友，台灣準備好了歡迎光臨，邀請大家來台灣。很多海外的鄉親因為入境檢疫程序的簡化，回台灣也更方便，對海外的鄉親，她要說，歡迎回家。

蔡英文總統談到，為了迎接更多國際旅客來台，桃園機場利用疫情期間，升級軟硬體設備，相信不久後的將來就能用全新面貌、更高品質服務旅客，這兩年多來因為邊境管控，航空相關產業受到相當大的衝擊和影響，政府也提撥了新台幣291億元的經費來做紓困，補助航空相關產業。感謝交通部和桃園機場公司協助辦理紓困，一起來支持航空產業度過難關。

蔡英文總統說，國境解封也代表新階段的開始，我已經請相關單位做好準備，共同投入拚經濟、拚復甦的工作，經濟產業以及所有相關領域都能克服疫情影響，再度蓬勃發展。政府將秉持正常生活，積極防疫，穩健開放的原則，持續檢討，顧好疫情，拚經濟，拚未來，我們大家一起加油。