高市府在表揚大會上感謝高捷公司中捷運、輕軌駕駛每日提供民眾搭乘的服務。（崔正綱攝）

防疫計程車司機受獎人林柄孝，身兼機場排班計程車自律會會長，服務期間協調所屬司機，免費服務低收入民眾。（崔正綱攝）

高雄市交通局為感謝交通警察、義交、職業駕駛的付出，今日舉辦一年一度的表揚大會，藉此對交通從業人員辛勤的付出表達謝意，讓高雄更美好。此外今年新增表揚優良防疫計程車駕駛人、高捷公司選拔優良捷運輕軌司機員、2021年評鑑特優計程車隊及2022年高捷定檢優等獎項。共68位駕駛、6家計程車隊以及高捷公司獲選。

交通局表示，依據優良職業汽車駕駛人選拔作業實施要點規定，服務年資滿3年，最近3年無違規或肇事紀錄，及近5年未受有期徒刑以上宣告，且近3年未當選過優駕者，可當選為優良職業汽車駕駛人；交通大隊亦選拔績優交警及義交同仁接受表揚。今年再新增表揚防疫期間表現優秀的防疫計程車駕駛人、高捷公司選拔的優良捷運輕軌司機員、2021年評鑑特優計程車隊及2022年高捷定檢優等獎項。

此次獲選10位優良職業汽車駕駛人、6位優良防疫計程車駕駛人、6位優良捷運、輕軌司機員、8位績優交通警察、38位績優交通義勇警察，共68位駕駛，以及獲得高雄捷運定期檢查優等機構的高雄捷運公司、6家評鑑特優車隊業者。

其中獲選包括優良防疫計程車駕駛人林柄孝，他身兼機場排班計程車自律會會長，服務期間協調所屬司機，對於遇到需要搭乘防疫計程車的低收入、弱勢民眾，考慮到民眾後續申請補助程序繁瑣，他都會自掏腰包替他們墊付車錢，幫助弱勢民眾省去跑程序的麻煩。

林柄孝獲獎表示，感謝交通局、衛生局等各單位的付出，他能加入高市府防疫車團隊一起為市民服務，感到與有榮焉。

出席大會高雄市副市長林欽榮表示，特別感謝疫情情間接送年長者打疫苗的熱血計程車及擔任防疫計程車的駕駛們，不畏艱難，擔任第一線防疫人員，協助高市府落實防疫，還有評鑑特優車隊業者，提供市民高品質載運服務，以及為高雄道路安全努力的交通警察、義交、職業汽車駕駛人，和維運捷運、輕軌的每一位人員。

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