高雄香蕉進入盛產季節，高雄市農業局今天於高雄家樂福愛河店推出打油詩轉盤活動，只要參與就有機會獲得600g袋裝的香蕉，現場送出300份香蕉，吸引不少民眾參加。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄香蕉進入盛產季節，農糧署副署長姚志旺、高雄市府農業局張清榮等人一同推廣產地好蕉，今天於高雄家樂福愛河店舉辦「履歷蕉灌、食在安心」活動，農業局也特別推出打油詩轉盤活動，只要參與就有機會獲得600g袋裝的香蕉，現場送出300份香蕉，吸引不少民眾參加。

高雄市農業局表示，高雄市香蕉種植面積約 2153公頃，產區集中在旗山、美濃、內門、杉林、田寮、大寮等區，全年產量約5萬6513公噸，栽培品種以「北蕉」、「寶島蕉」為主，其成熟時外皮鮮黃，果肉口感Q彈細緻、香味濃郁，營養價值高，是最具代表性的國民水果。

家樂福生鮮部處長鄭載馨表示，食品安全衛生、社會回饋與促進永續農業的發展是家樂福的首要目標，從18年通過五大行動開啟食物轉型，一步步努力實踐到推動365天履歷香蕉計畫，創下去年銷售3000公噸的成績，榮登賣場銷售水果冠軍，家樂福致力在兼顧消費者的最佳品質、保價收購保障農民收益與通路創造三贏。

整合產地的推手、和寅精緻農產公司董事長邱博鏞表示，目前供貨合作的蕉農約有50多位，農友普遍對電腦工作不在行，他們於是成立專案小組協助農友登打作業，輔導農友加入履歷驗證的潮流，將產地的戰友們一同推向世界的舞台，對今年目標銷售量預估成長25％。

農糧署副署長姚志旺表示，台灣香蕉品質優良，獲世界好評喜愛，也是最大宗的貿易果品，結合產銷履歷認證制度，讓國民吃得更安心，日前農糧署協調合作社場提供畜牧業者做為飼料，短時間有效處理因增產產生的大量存貨，產地價格已漸趨平穩，農糧署也針對香蕉收入保險提出補助50％，未來也將推動多項行銷措施，來穩定香蕉價格。

高雄農業局局長張清榮說，感謝家樂福公司將來自高雄首選的履歷驗證香蕉新鮮上架，給予產地農民最實際的支持，也呼籲全台民眾現正進入秋冬香蕉盛產期，歡迎到家樂福選購。