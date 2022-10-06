行動力保健相關產品近年來成為保健食品重要的市場之一，以往被認為是銀髮族專屬的這類型產品，隨著長跑、登山及自行車等運動日益盛行，青壯年對關鍵部位的保健意識也逐漸高漲。黑松公司跨足保健食品市場有成，以「黑松生技H+」品牌推出的「黑松龜鹿膠原精華膠囊」，近期獲得「A.A. Clean Label 無添加一星驗證」以及「SNQ國家品質標章」的認可，品質深獲海內外專家學者肯定。為了感謝消費者的支持，黑松生技H+於10月連續祭出「雙十快閃88折」、「好秋回饋祭」等回饋活動，優惠活動不間斷！

黑松生技H+「黑松龜鹿膠原精華膠囊」。（圖/黑松生技提供）

「黑松龜鹿膠原精華膠囊」使用UC-II®非變性膠原蛋白，搭配東方傳統養身的龜鹿濃縮精華，以及日本杜仲葉萃取物、玻尿酸，並添加高吸收率的海藻鈣及維生素D等成分，舒緩的同時也鞏固根本，提供全方位關鍵保養。具有專利的UC-II®非變性膠原蛋白經哈佛大學醫學院的臨床研究，結果顯示效果高於葡萄糖胺搭配軟骨素2倍以上，一顆黑松龜鹿膠原精華膠囊就添加了足量的40毫克，是美國原廠證實有感的食用量。

黑松生技H+「黑松龜鹿膠原精華膠囊」。（圖/黑松生技提供）

「黑松龜鹿膠原精華膠囊」近期接連獲得「A.A. Clean Label 無添加一星驗證」以及「SNQ國家品質標章」的認可，「A.A. Clean Label無添加驗證」符合近年來國人逐漸傾向選擇天然、真實、少或無添加的飲食趨勢，其是由全球獨立公正的機構「A.A.無添加協會」所創立，是具公信力的潔淨標章。而「SNQ國家品質標章」則是國內針對公司營運、產品實用效益、特色與創新、品質管制及安全與衛生等五大項進行審核，嚴格把關送審項目的安全與品質。「黑松龜鹿膠原精華膠囊」是市面上首支獲得SNQ認證的龜鹿膠原產品，同時也是黑松生技H+繼「黑松葉黃素濃縮精」後第二項獲獎產品。

黑松生技H+以「全家人健康生活的好夥伴」為目標，專業及優質形象獲得肯定。目前除了黑松生技直營官網，於momo購物、PChome24h購物、蝦皮商城、HOTAI購、誠品線上均能購買黑松生技相關產品。為了感謝廣大消費者的支持與肯定，10月7日至10月10日，品牌官網推出「全館雙十快閃88折」活動，10月11日至10月31日「好秋回饋祭」活動，下單即贈7-ELEVEN 50元商品卡，滿額再送更多好禮，健康買好買滿趁現在！

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