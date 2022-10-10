傷者被送到醫院救治。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄捷運手扶梯今傳出意外，一名67歲的男子於1號出入口搭乘電扶梯時，沒站穩跌倒，連帶影響太太及後方一對年輕夫婦及小孩，一共有3人被送往醫院救治，所幸目前無大概，高捷公司說，初步檢查現場設備狀況，電扶梯並無任設備異常，研判旅客跌倒應為個人自身因素，已派人前往醫院慰問。

高雄捷運R9中央公園站，10日上午10時46分，一名67歲的林姓男子於1號出入口搭乘電扶梯時，沒站穩跌倒，過程中影響到太太還撞到後方一對年輕夫婦及小孩，站長發現後，立即按下電扶梯緊急停止按鈕，行控中心也趕緊通知119，隨後救護車抵達後將受傷的3人送往大同醫院救治。

初步了解，林姓男子頭部1公分撕裂傷、後背擦傷，而太太莊姓女子則是雙腳膝蓋以下擦傷、右肩擦挫傷，另外一名4歲男童則是頭部1公分撕裂傷。

經高捷公司初步檢查現場設備狀況，電扶梯並無任設備異常，現場光線充足，無濕滑現象，研判旅客跌倒應為個人自身因素，高捷公司與捷運局和交通局均已派人前往大同醫院慰問旅客，高捷公司說，初步了解旅客均為皮肉輕傷，應無大礙，續會再加強宣導，請年長旅客僅量使用電梯，避免使用手扶梯，並應緊握扶手。