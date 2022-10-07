大陸十一黃金周假期，然而多個旅遊地卻頻頻爆出疫情而靜默封控，湖南鳳凰古城今（7日）突然宣布全域靜默，當地官方為此向滯留的旅客致歉，承諾明年可免費在該縣A級景區旅遊。

昨日鳳凰縣在發現4例省外輸入新冠肺炎陽性感染者之後，又在縣城區全員核酸檢測中發現1管混管新冠肺炎陽性。官方決定在縣城區臨時實施全域靜默管控。由中共鳳凰縣委旅遊工作委員會辦公室署名的公開信指出，「我們感同身受您的焦慮，理解您歸家的心情。但我們必須清醒地認識到，在沒有確認您自身安全的情況下，歸家後的相聚可能帶來疫情傳播，我們誠懇地向您建議，把風險留下來，把安全帶回家，請積極配合防疫人員工作，遵守國家疫情防控要求，落實隔離、檢測等各項防疫措施。」

文中提到，連續完成三天核酸檢測且結果陰性可踏上歸程。待城區全域靜默解除後，將協調高鐵、機場、車站等交通機構，有序安排遊客離開。最後也承諾，「所有因為本次疫情而滯留鳳凰古城旅遊區的遊客將免費享受2023年度鳳凰縣全境A級景區暢遊（遊客需提前向縣文旅局報備個人身份資訊，並錄入系統）」。