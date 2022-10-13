國境解封第二階段13日上路，解封概念股滅頂，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）受到航班殺價競爭的壓力下，賣盤湧現，開盤不到一小時，盤中股價均數度下挫至跌停板17.45元及25.15元價位。

國境剛解封，股市解讀大翻轉，解封概念股航空及觀光紛紛走弱。法人指出，因全球疫情警報尚未解除，國際航空票價開始下殺，加上各國解封動作不一，紛紛看壞航空雙雄股票，認為高票價時光「回不去了」。凱基投顧認為，明年獲利將衰退，評價有下修空間，華航及長榮航雙雙降評「賣出」。

美銀證券指出，先前萬眾期待的解封驚喜高潮已過，意味國境開放利多出盡；最新調查更顯示，貨運業務因供需變化轉差，導致運價恐在第四季傳統旺季呈現季減，加上華航、長榮航評價偏貴，因而持負面觀點，給予「劣於大盤」投資評等，推測合理股價僅15.3元與22.2元，為研究機構中最低。