13日國境解封，教育部也宣布13日起調整校園防疫措施，教職員工生於自主防疫期間，有症狀者仍不到校上班、上課；無症狀且2日內快篩陰性，則可到校，新北市教育局配合中央防疫措施，已於開學時讓各校（園）依師生總人數儲備快篩試劑數量達百分百，共發放164萬9662劑快篩給各級學校。

新北市教育局表示，新北市校園配合中央防疫措施辦理，但疫情持續發展，各校仍持續鼓勵疫苗施打，並落實新北校園防疫三原則：生病不上學、不舒服快篩、快篩陽通報，及執行三級防護、健康五原則，保護自己及保護他人。

此外，新北市全力支持學校（幼兒園）防疫物資整備，已於開學時讓各校（園）依師生總人數儲備快篩試劑數量達百分百，當學校及幼兒園發生確診或陽性個案，即可迅速調度發放給相關師生使用，若快篩試劑存量低於總人數50％，可向新北市各區務中心學校或區中心幼兒園提出申請，教育局將依全校（園）師生總人數補足至100％，以確保各校（園）快篩試劑儲備量充足無虞。