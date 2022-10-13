我國業者漢翔、台電、雲達、宏達電、稜研科技、鈺登科技13日在美國華府與GE、Intel、RingCentral等美商簽署7項合作備忘錄，搶進再生能源及5G高科技通訊等先進科技商機，經濟部部長王美花見證簽署儀式，貿易局局長江文若與美國商務部助理部長Venkataraman均出席。

經濟部表示，王美花與美國商務部部長Gina Raimondo 2021年12月7日舉行視訊會談，宣布共同建立台美科技貿易暨投資合作Technology Trade and Investment Collaboration （TTIC）架構，該架構旨在促進台美雙邊貿易、投資及產業合作，共同發揮供應鏈上互補互利之優勢，持續在未來全球產業競技場上保持領先。此次合作備忘錄（MOU）簽署，展現台美業者深化夥伴關係的意願，亦為台美合作帶來更寬廣的前景。

經濟部表示，今日簽署合作MOU多與減碳及5G通訊有關。於再生能源合作方面，美商GE公司分別與漢翔公司、台電合作，由GE協助漢翔在台建立燃氣渦輪快速發電機組的「維修在地化服務」，另與台電建立2050淨零碳排目標策略夥伴關係，深化後續雙方合作關係。

在5G領域，台灣資通訊業者具備豐沛的硬體設計、製造能量，結合美國擅長的軟體、服務與品牌優勢，台美廠商在資通訊產業上已建立深厚的合作基礎。如雲達科技（QCT）與美商Intel、宏達電(HTC)與美商Lumen Technologies、美商RingCentral與HTC及鈺登科技等4組將共同發展、爭取5G專網於智慧製造、娛樂展演及醫療照護之商機；美商DuPont則提供關鍵陶瓷材料協助稜研科技（TMYTEK）開發毫米波天線及布局低軌衛星商機。經濟部將持續推動台美廠商藉由互補優勢，促成5G供應鏈多元化，並協助台美廠商攜手爭取國際5G與寬頻基礎建設商機。

王美花表示，國際局勢多變，各國開始重視供應鏈韌性、安全，以確保每個產業持續發展、經濟穩健，台美各自在全球供應鏈扮演重要角色，在變動中的世界，台美間合作也更緊密，期盼在MOU的架構下，深化產業合作，提升彼此優勢，共同拓展國際市場的版圖。台美也將在共同的理念及利益基礎下，持續加強雙邊關係。