繼9月非農就業數據及9月生產者物價指數（PPI）出爐後，美國周四（13日）公布9月消費者物價指數（CPI），整體通膨數據及核心通膨數據雙雙超乎預期，聯準會（Fed）升息3碼箭在弦上，10年期美債殖利率升至4.06%。美股3大指數早盤重挫，道瓊工業指數暴跌逾500點，那斯達克指數跌2.7%。

截至台北時間21點31分，道瓊工業指數下跌501.36點（或1.72%），暫報28709.49點；那斯達克指數下跌290.83點（或2.79%），暫報10126.27點；標普500指數下跌77.09點（或2.16%），暫報3499.94點；費城半導體指數下跌93.72點（或4.26%），暫報2104.88點。

5大科技巨頭同步下挫，蘋果、谷歌、Meta和微軟跌幅超2%，亞馬遜暴跌逾6%。擔心經濟衰退前景，銀行股倒一片，跌幅普遍逾1%。半導體類股災情慘重，英特爾跌2%，美光跌3%，超微、輝達暴跌超5%，艾司摩爾大跌8.6%，台積電ADR跌逾2%，聯電ADR跌3.2%。

美國勞工部公布最新數據，9月CPI月增0.4%，年增8.2%，雙雙超乎預期的0.2%及8.4%，而扣除食品和能源的核心CPI月增0.6%、年增6.6%，也高於0.4%和6.6%的預期，物價上漲壓力仍在，料Fed將再度升息3碼以抑制通膨。