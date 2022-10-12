投資人觀望美國即將公布的通膨數據，以及英國央行宣布本周末結束緊急救市措施，隔夜美股標普500指數連跌第5天，以科技股為主的那斯達克指數更創下2020年7月以來新低，今年以來第二次被打入熊市，此外，中國疫情持續升溫，多地實施嚴格封控措施，亦給港股帶來壓力，周三香港股市開低走低，目前恆生指數跌近2%，報16498.23點。國企股跌逾2%，報5608.65點。

恆生科技股指數目前大跌2.4%，成分股普遍下跌，僅聯想（漲0.37%）、華虹半導體（漲4.4%）和理想汽車（漲1.45%）仍守在平盤之上。攜程集團重挫9%，跌幅最大；其次為嗶哩嗶哩跌6.72%。

海底撈大跌7.5%，在藍籌股中表現最差。

舜宇光學跌3%，該公司9月手機鏡頭出貨量年減27.9%，主要因整體智慧手機市場需求乏力。

協鑫系全面急挫，協鑫新能源目前暴跌33.3%，協鑫科技跌7.2%。

英國央行宣布本周末結束購債，英鎊應聲急跌，對英國資產曝險較高的匯控跌2.5%，渣打跌2.4%，保誠跌2.6%，長和跌0.8%，電能跌2.1%，長江基建跌3.8%。