台股在雙十連假後補跌，加權指數昨（11）日重挫596.25點或4.35％、下探23月低點。金管會對此緊急宣布，今（12）日起將盤中借券賣出委託數由前30天日均量20％降至10％，並將融券保證金成數自100％提升至120％，提高限空令打擊空方力道。

證期局副局長張子敏指出，自1日起將盤中借券賣出委託數由前30天日均量30％降至20％、並將融券保證金成數自90％提升至100％後，借券賣出占比及外資借券賣出量均見下降，擔保維持率回升至160％之上，顯示限空令已見成效。

據金管會統計，10月3～7日集中市場日均借券賣出成交值占比自3.56％降至2.6％，外資平均借券賣出量自73億元降至46億元。而截至7日信用交易整戶擔保維持率為163.26％，較實施限空令前、9月30日的159.33％回升、站回160％關卡之上。

而台股11日重跌達4.35％，跌幅高於日本2.64％、韓國2.06％、香港2.02％、上海0.06％及新加坡的0.05％，張子敏指出，主要受美國半導體及電子類股下跌所致，其中費城半導體指數近2日跌幅達9％。

而台股今年截至7日下跌24.79％，相較美國那斯達克下跌31.91％、深圳27.45％、韓國25.01％、香港24.18％、上海跌幅16.91％、日本5.82％，表現仍介於國際主要股市間。日均成交量約2526億元，雖年減達39.08％，但表現仍優於韓股的年減44.05％。

張子敏表示，考量近期受烏俄戰爭加劇、通膨疑慮及主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，全球股市大幅波動、連動台股震盪加劇。為維持市場秩序及穩定、保障投資人權益，因此決議進一步提高限空令力道、墊高放空成本，以減緩股市賣壓。

張子敏指出，上市櫃公司上半年稅前淨利約2.47兆元、年增23.03％，前8月營收約27.54兆元、年增9.93％。集中市場截至9月底本益比為9.74倍，現金殖利率達5.13％、若加計股票股利為5.34％，台股基本面尚屬穩健。

而因美國連續升息、通膨、俄烏戰爭影響，外資今年調整資金布局，今年截至11日賣超台股1.27兆元，但截至9月底累計淨匯入金額仍有2071.24億美元，顯示外資仍持續投資台灣。張子敏強調，未來將密切注意後續美國升息及外資資金匯出入動向，適時採行相關措施。