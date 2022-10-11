市場關注美企財報及本周將公布的9月消費者物價指數（CPI），投資人靜候多項數據以評估美國聯準會（Fed）是否維持原升息路線，10年期美債殖利率升至3.94%。美股3大指數早盤開低，道瓊工業指數小跌0.3%，科技股賣壓沉重，那斯達克指數跌逾160點，費城半導體指數重挫3%，台積電ADR跌近6%。

截至台灣時間22點09分，道瓊工業指數下跌95.99點（或0.33%），暫報29106.89點；那斯達克指數下跌165.77點（或1.57%），暫報10376.33點；標普500指數下跌38.54點（或1.07%），暫報3573.85點；費城半導體指數下跌72.8點（或3.2%），暫報2202.55點。

5大科技巨頭同步下挫，谷歌小跌，蘋果、微軟跌1%，亞馬遜跌2.3%，Meta跌4.8%。半導體類股持續低迷，超微、輝達跌超過2%，艾司摩爾跌4.4%，台積電ADR跌約5.9%，聯電ADR跌4.3%。