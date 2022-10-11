亞洲時段周二下午，美股期貨價格下跌。此前周一那斯達克指數收在兩年新低點。

周二道瓊指期下跌146點或0.5%，標普指期和那斯達克指期分別下跌0.45%和0.49%。

美股周一下滑。在半導體股下跌之下，那斯達克跌1%，道瓊工業也跌94點，標普下跌約0.8%。

投資人權衡了摩根大通執行長Jamie Dimon的評論。Dimon警告說，美國可能在未來6到9個月陷入衰退；他還說，標普500可能進一步下跌20%，這將取決於聯準會在規劃經濟時，是要硬著陸還是軟著陸。

在這些言論發表之際，正值企業第三季財報開始要發表的時間，特別是本周大型銀行業者。同時周三有美國PPI數據要公布，以及周四的CPI報告，周五也要公布零售銷售數據。

投資人注意焦點，目前關注在聯準會在遏制通膨的同時，如何對經濟問題做出回應。

Solus Alternative資產管理的首席策略師Dan Greenhaus在周一的CNBC節目上說，聯準會正在收緊貨幣以遏制通膨，而不去影響更廣泛的經濟；而有一種想法認為，聯準會的轉折點即將到來。

Greenhaus補充說，「所有這一切總是希望和夢想。最有可能的結果是，如同過去歷史總是發生的，就是聯準會收緊過度，他們收緊太多，造成經濟混亂，然後市場下跌」。