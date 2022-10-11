美股四大指數齊收黑，那斯達克指數下跌逾1%、創2020年7月28日以來最低收盤價，費城半導體指數則在高通和台積電ADR領跌下、重挫近3.5%，今(11)日期貨盤受到衝擊，台指期開跌3%、電子期開跌3.8%、金融期開跌2%。盤面個股表現預計分歧，目前大盤有再度回測壓力，不利多方波段操作。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2287口至103口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少937口至1784口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3097口至-3321口。

台股跟隨美股短線陷入震盪，本周等待多項消息面，預期上攻量能受侷限，族群連動性不佳、個股表現將分歧，目前大盤有再度回測壓力，不利多方波段操作，搶反彈以日內為主。

永豐期貨表示，技術面來看，KD、MACD指標呈現黃金交叉且開口向上，然而上檔月線持續下彎，加上國慶連假在即、市場觀望美國非農數據，成交量極凍至1600億附近，預期台股盤勢轉趨狹幅震盪機率較大。