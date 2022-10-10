中華(2204)商用車深耕台灣50餘年，陪伴頭家日夜打拚，是頭家生意上最得力的助手。為滿足各行各業需求，提供頭家更多元的用車選擇，中華推出全新正3.5噸油電複合動力車型-中華堅兵P350 HYBRID，更是台灣首款自主研發ISG(整合式馬達)油電複合商用車型，以同級最大載重1610公斤、同級唯一前後碟煞以及搭載15吋後雙輪等優越產品力，搭配中華綿密的服務經銷體系與品質口碑，搶攻商用車市場。

目前市面上3.5噸商用車以柴油為主，由於柴油車排放汙染量大，其排出的氮氧化物會產生酸雨、煙霧與對人體有害的粒狀汙染物等，雖然六期柴油排放標準加嚴，但仍不及汽油車環保。中華為對環境盡一份心力並符合全球車市電動化趨勢，全新推出3.5噸ISG油電複合動力商用車-中華堅兵P350 HYBRID不但更加環保，以ISG油電複合動力創造出領先同級距的162.6ps最大綜效馬力，超越2.5L柴油渦輪引擎的26.2kg-m最大綜效扭力。此外，木床車型擁有同級最大載重1610公斤，滿足各行各業運送貨物需求，並突破業界規格配備15吋後雙輪以及前後輪碟煞，增加車輛行駛的穩定性與安全性，更以市場上3.5噸商用車舊換新價69.9萬元實惠的價格，讓中小企業主輕鬆購入。中華副總經理曾鑫城表示，「空汙防制的意識抬頭，國際環保法規未來將逐步停止柴油引擎車型生產許可，綜合考量市場需求與環境議題推出中華堅兵P350 HYBRID。」

中華堅兵P350 HYBRID以ISG油電複合動力進軍3.5噸商用車市場，動力型式以汽油引擎搭載ISG(Integrated Starter Generator整合式馬達)系統，能在引擎提供的動力之外，再藉由ISG馬達額外提供輔助扭力及動能回收功能，創造3.5噸同級最大綜效馬力162.6ps；以及超越2.5L柴油渦輪引擎的26.2kg-m扭力。此系統提供一般、動力優先、充電優先與綜合四種動力模式，在動力優先模式下，可以再輔助提供最大額定6.62 kg-m扭力，消費者可以根據本身駕駛習慣、行駛路況、運送貨物量多寡，自行選擇適合的動力模式。

中華堅兵P350 HYBRID以舊換新價不到70萬元提供同級最大載重1610kg，加上長3079mm、寬1747mm、高360mm的大空間貨台，一趟載足眾多貨物，讓企業用最大效率載更多賺更多。此外，中華堅兵P350 HYBRID底盤的結構更強化提高載重能力，底盤車載重最大可達1905kg，近年來「宅經濟」興起，物流業興盛，中華更提供冷鏈底盤車型，加大電瓶與發電機，確保安裝壓縮機後電力供應。中華堅兵各車型滿足不同行業的車體改裝需求，不論廂體、冷凍冷藏廂、升降尾門都可輕易加裝。

中華堅兵P350 HYBRID採用前後輪碟煞配置，滿載情況下也能俐落煞停，行車安全更有保障。加上15吋後雙輪設計，使得載重行駛時擁有更好穩定性。獨創SCC智慧防護系統，為商用車標配TCL循跡防滑控制系統、ASC車身動態穩定系統及HSA陡坡起步輔助系統等主動安全配備，降低車輛行駛下打滑風險，還有多項煞車偵測系統，提前預警風險發生，適時保護駕駛，讓安全性全面提升。