台灣、韓國以及日本股市10日都因為假期緣故，當地股市都休市1天。不過，受到美國政府對中國大陸祭出新的晶片限制影響，台韓日11日股市反應很大，盤中幅度至少有2%，台股甚至還一度重挫超過3.5%以上，合計粗估已蒸發2400億美元。

受到費半下跌2.5%衝擊，亞股11日盤中，台積電暴跌逾7%，創2021年5月以來最大跌幅，三星電子跌幅高達3.9%，SK海力士跌3.5%，至於日本的東京威力科創也大跌5.3%。這主要都是中美雙方關係，又更加緊張所致。

除了拜登政府最新對中國大陸的晶片產品限售令之外，全球科技業者還得面對不少利空，包括聯準會大力升息態勢明顯、台海雙方日趨緊張以及供應鏈斷鏈問題尚未完全解決等。

科技調研單位Omdia認為，美對中最新政策，將使得中國大陸加快扶植自己晶片產業腳步。在商言商之下，日本應該繼續跟中國大陸做生意且不受限制。或許要不了10-20年，目前美國的政策就會讓日本完全失去中國客戶，到那時中國大陸應該已有不錯的成果。

拜登政府對中的新措施就是要阻止中國大陸發展晶片產業，同時也要打壓解放軍的軍武提升能力。其中，包括用於人工智慧以及演算功能強大的某些特定高效率晶片需限制出口，以及不得任意出售給中國大陸半導體機台相關製造設備等規定。

野村證券指出，美新出台對中的限制對中國大陸來說是一大挫敗，同時對全球半導體而言，也是一個不好的消息。因為無法用到台灣以及韓國先進半導體產品，中國再怎麼努力恐怕是巧婦難為無米之炊。

半導體產業分析師也表示，美國這個新規定對陸企來說，有兩方面利空影響，首先是超級電腦晶片取得受限，再來對跨國投資中國大陸業務也不利。美國正確保陸企不會將高端科技技轉解放軍，同時也確定中國大陸晶片製造業者，沒有發展自製先進半導體的能力。