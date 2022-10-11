日系外資針對聯發科(2454)出具最新報告指出，第四季展望依舊不妙，且不僅如此，反映市場持續疲軟未見起色下，調降聯發科2022年、2023年每股收益5%、13%，分別為75.37元、56.25元，將聯發科目標價由780元調降到675元、評等維持中立。

日系外資表示，觀察過去幾個月的狀況，對於聯發科來說，主要問題仍然是缺乏長期增長動能，而不是定價壓力，然而，由於智慧手機終端需求迄今沒有改善跡象，盈利下滑可能會繼續，且大陸對於疫情的清零政策，繼續損害了大陸當地智慧手機的銷量，而美元走強也對新興市場國家的消費能力也產生了負面影響。因此，預計聯發科第四季營收將持續修正、季減幅約10~15%，不僅如此，有鑑於需求疲軟，去庫存化步伐將非常緩慢，故調降聯發科2022年、2023每股收益5%、13%，分別為75.37元、56.25元，以反映需求持續疲軟，將聯發科目標價由780元調降到675元、評等維持中立。

展望2023年，日系外資表示，預計高通、聯發科之間的價格競爭仍然是可控的，高通最近提高了其旗艦晶片S8550的價格，同時，也以更低的價格推出S4375，迎戰聯發科的天璣700，在晶圓供應充足下，預期高通將目標鎖定聯發科天璣8000和700。

非手機業務部分，日系外資表示，注意到聯發科的非智慧手機業務在第四季也正在走弱，特別是Wi-Fi和電視。自今年上半年以來，電視需求一直在放緩，但並未出現回穩狀況，Wi-Fi一直是聯發科2022年最看好的產品之一，主要是儘管消費市場減少，但企業/招標需求一直保持彈性，然而，最近注意到大陸Wi-Fi相關招標項目在第四季也出現不利因素。