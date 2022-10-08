美國9月非農就業報告意外強勁，澆熄投資人對聯準會（Fed）放緩升息的期待，11月Fed再升3碼的機率高達九成，加深經濟衰退恐慌。7日美股在科技股帶頭下殺下全面重挫，道瓊指數收盤狂瀉逾600點。

勞工部7日發布9月非農就業報告，不但就業人口增幅超出預期，失業率原本預估停在3.7％與前月持平，卻意外降到3.5％。

這顯示儘管Fed為壓制通膨猛升息，美國經濟仍展現韌性。但就業成長、失業率降及薪資持續穩健增長，Fed官員看在眼裡認為通膨居高難下。

GW&K資產管理（GW&K Investment Management）全球策略師史特林（Bill Sterling）指出，就業數據鞏固11月再大手筆升息3碼的態勢，「就業市場這個舒適圈對Fed來說還是太熱，這是典型好消息就是壞消息的案例。市場接收勞動市場強健的好消息，然後轉念為Fed將更警惕，因而可能升高明年衰退的風險。」

最新就業報告反映出，Fed雖激進升息，對勞動市場卻起不了冷卻作用，下月例會連續第四度升息3碼幾成定局。

與Fed政策利率掛鉤的利率期貨報價顯示，Fed11月1-2日召開例會，聯邦基金利率由目前 3％-3.25％調高到3.75％-4％的機率92％，高於非農報告發布前的85％。

7日道瓊工業指數終場跌630.15點或2.11％，報29,296.79點。標普500指數收跌2.8％，收在 3,639.66點。那斯達克指數收跌3.8％，以10,652.41點作收。費城半導體指數也崩跌超過6％。標指11大類股全跌，又以科技股跌幅最重達4.14％。

儘管上周五美股又見血崩，所幸上周稍早先歷經2天強彈，助使三大指數在連跌3周後終見周線收紅，道指、標指及那指分別周漲1.99％、1.51％和0.73％。

本周美股投資人關注的焦點，應會落在12日出爐的9月生產者物價指數（PPI）及13日的9月消費者物價指數（CPI）等通膨指標。此外第三季美企財報季也將登場。