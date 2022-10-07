美國8月非農就業數據超乎預期，報26.3萬人，高於市場預期的25萬人，失業率回落至3.5%，顯示就業市場穩健，預期聯準會（Fed）續鷹，10年期美債殖利率來到3.89%。美股早盤3大指數開低，道瓊工業指數跌逾300點，那斯達克指數跌超1.8%。半導體大廠超微（AMD）繳出慘烈的Q3初步財報，半導體類股開盤重挫，超微重跌超過6%，台積電ADR跌近4%。

截至台灣時間21點39分，道瓊工業指數下跌326.87點（或1.09%），暫報29600.07點；那斯達克指數下跌209.41點（或1.89%），暫報10863.9點；標普500指數下跌52.18點（或1.39%），暫報3692.34點；費城半導體指數下跌77.41點（或3.09%），暫報2431.43點。

5大科技巨頭同步開低，蘋果、谷歌和Meta跌超1%，亞馬遜跌逾2%，微軟跌3%。超微財報示警需求疲弱，營收估56億美元遠低先前預期的67億美元，半導體類股重挫，超微跌逾6%，輝達、艾司摩爾和英特爾跌超過3%，台積電ADR跌3.9%，聯電ADR跌2.3%。