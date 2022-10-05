本周市場聚焦就業數據，有「小非農」之稱的ADP就業數據優於預期，9月私人就業人數增20.8萬人，高於前值修正後的18.5萬人及市場估計的20萬人。10年期美債殖利率升至3.71%。美股周三（5日）3大指數開低，道瓊工業指數跌逾200點後跌勢收斂，那斯達克指數跌逾百點。

截至台灣時間21點31分，道瓊工業指數下跌271.39點（或0.9%），暫報30044.93點；那斯達克指數下跌134.36點（或1.2%），暫報11042.05點；標普500指數下跌37.79點（或1%），暫報3753.14點；費城半導體指數下跌40.45點（或1.62%），暫報2459.66點。

5大科技巨頭齊跌，谷歌、Meta挫逾1%。銀行股同步開低，跌幅普遍超過1%，美國銀行、花旗跌超過2%。半導體類股下跌，美光、超微跌超過2%，輝達、英特爾跌逾1%，台積電ADR逆勢抗跌，漲超1%至73.71美元，聯電ADR下跌0.6%。