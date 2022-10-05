在周一跌破萬七，並觸及11年新低過後，恆指周三大反彈，科技指數並大漲逾7%。中國股市因假期而休市。

周三香港恆生指數收盤大漲1008.46點或5.90%，為18087.97點。國企股(H股)漲367.79點或6.28%，為6224.61點。

美國10年國債趨於穩定，美股也連續兩天出現上漲。摩根大通策略師Clara Cheong說，投資人已經開始認識到，央行可能開始放慢升息步伐，將有助於增強風險偏好。而此波的股市反彈更像是熊市的反彈，而不像持續性的漲勢。

科技指數大漲7.54%，阿里巴巴漲8.4%，美團升8.2%，京東漲10.1%。

騰訊大漲5.76%，報279.0港元；媒體披露指出，騰訊正在調整戰略，目標轉向收購海外遊戲公司，特別是歐洲的遊戲公司。

騰訊概念股皆上揚，知乎漲17.5%，微盟漲8.5%，名創優品漲11.3%。

汽車股上漲5.4%。比亞迪上揚9.3%，該公司揭露九月銷售成績，新能源車銷售量20.13萬輛，年增183%。